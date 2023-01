Sempre molto attiva, specie se stuzzicata, sui social Sonia Bruganelli che ha risposto ad un commento in modo decisamente diretto…

Non è certo nuova a questo tipo di critiche e, anche per questo, per lei sarà stato anche divertente rispondere agli ultimi attacchi social. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli che, chiamata in causa su Twitter, ha risposto in modo decisamente diretto a chi stava giudicando il suo modo di fare l’opinionista al GF Vip e anche la trasmissione stessa.

Sonia Bruganelli la risposta alle critiche

Sonia Bruganelli

Su Twitter, infatti, in queste ore il noto giornalista Giuseppe Candela ha “stuzzicato” Sonia Bruganelli con alcune parole scritte che hanno generato diversi commenti. “A me la Bruganelli fa ridere perché ci crede tantissimo. Fa opinionista di questo Gf VIp, il cui livello è visibile a tutti, con aria da intellettuale”.

Una frase provocatoria, “contro” la donna e anche contro il programma, che non ha mancato di ricevere una quasi immediata replica dalla diretta interessata. “Semplicemente cerco di fare quello per cui mi pagano. Ti sfugge il concetto?”.

Replica a cui ha fatto seguito un altro messaggio da parte di Candela: “A me non sfugge niente, hai ragione: quello è il posto giusto per te”.

Da questo botta e risposta sono nate decine e decine di commenti e, a dirla tutta, pare che qualcuno sia dalla parte di Candela e molti altri dalla parte della Bruganelli. C’è, infatti, chi ha ringraziato la donna per “alzare il livello” della trasmissione che, in queste edizione 2022-23, ne ha vissute davvero di tutti i colori.

Di seguito anche il post Twitter con i vari commenti e la risposta della nota opinionista:

A me la Bruganelli fa ridere perché ci crede tantissimo. Fa opinionista di questo #gfvip, il cui livello è visibile a tutti, con aria da intellettuale. 😂 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 9, 2023

