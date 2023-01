Polemiche dopo la prima puntata di C’è posta per te. La trasmissione ha ricevuto un attacco anche dalla madre di Chiara Ferragni. Il motivo.

Ha fatto molto discutere la prima puntata di ‘C’è posta per te’ andata in onda sabato scorso. A destare forte clamore la storia di una coppia, Stefano e Valentina, che aveva generato le dure reazioni anche di Sabrina Ferilli e Chiara Ferragni. Proprio la madre di quest’ultima, Maria Di Guardo, a distanza di alcuni giorni dalla messa in onda del programma ha rincarato la dose sull’argomento attaccando, in un certo senso, anche il format di Maria De Filippi.

Chiara Ferragni, l’attacco della madre a C’è posta per te

Chiara Ferragni

La storia raccontata a ‘C’è posta per te’ relativa a Valentina e Stefano sta continuando, come detto, a far discutere. Dopo la trasmissione andata in onda lo scorso sabato 7 gennaio, l’indignazione di molti telespettarori è stata evidente anche nelle ore successive. Ed ancora oggi rimane decisamente chiara anche per voce di tanti volti noti.

Uno di questi, come anticipato, è quello della madre di Chiara Ferragni. La signora Marina Di Guardo, infatti, dopo che la figlia aveva definito “tossica e poco educativa” la vicenda, ha rincarato la dose via social.

Nelle sue stories Instagram, la donna ha scritto: “Allucinante. E poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne”.

Come se non bastasse, anche un’altra frase, questa volta semplicemente riportando ciò che è stato scriitto da un altro media che affermava come titolo di un articolo: “C’è posta per te: come la tv normalizza la violenza”.

Insomma la storia andata in scena nella prima puntata del programma di Canale 5 ha davvero generato tantissime reazioni forti. Chissà cosa ne penserà la Queen di Mediaset Maria De Filippi.

Di seguito un recente post Instagram della donna con tutte le Ferragni:

