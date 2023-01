Puntata scoppiettante di C’è posta per te durante la quale anche personaggi come Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli hanno detto la loro per una storia.

Parte col botto la prima puntata del 2023 di ‘C’è posta per te‘. Al timone, come sempre, Maria De Filippi, che per l’occasione ha portato in trasmissione delle storie molto particolari. Una su tutte ha generato grande discussione, quella tra Stefano e Valentina. Una relazione che ha portato anche Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli a reagire con commenti decisamente duri.

C’è posta per te: la storia Stefano-Valentina provoca tante reazioni

Chiara Ferragni

Come detto, a prendersi “la scena” della prima puntata del 2023 di ‘C’è posta per te‘ è stata la storia di due ragazzi, Stefano e Valentina. La loro relazione ha provocato non pochi commenti, anche da personaggi vip come Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli.

In sintesi la storia raccontata nella puntata di sabato 7 gennaio vedeva Valentina protagonista di un tradimento ai danni del marito che la trascurava. Successivamente, la donna aveva provato a rimettere insieme la relazione, che durava 16 anni, e la famiglia. L’uomo, Stefano, dal canto suo non è mai tornato a casa. Nonostante il dolore non ha però smesso di avere rapporti intimi con la moglie.

Da sottolineare come Stefano trattasse molto male Valentina usando spesso anche termini gravi e volgari come “inutile, stupida e co*****a”. Parole terribili che si aggiungevano anche a “Ora hai voluto 3 figli, pedala”.

Dopo innumerevoli insistenze da parte di Maria De Filippi che ha raccontato in modo dettagliato tutta la vicenda, sottolineando pregi e difetti di questa situazione, ecco la reazione, non solo del pubblico e dei social ma anche delle due vip prima citate, la Ferilli e la Ferragni. Se la prima si è limitata a dire: “Lascia sta Marì, la busta non s’apre. Peccato”. E poi: “Ma non ci credo, ao c’è riuscita!”, ben diverso quanto detto dalla imprenditrice digitale.

La Ferragni, infatti, su Instagram ha definito tossico il rapporto tra Stefano e Valentina e ha invitato la donna a scappare da una relazione così. “La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico”.

Di seguito parte della vicenda andata in onda durante il programma:

E qui il commento della Ferragni:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG