Intervista molto toccante a Verissimo per Luca Salatino che si è raccontato a 360° tra pugilato, la malattia della madre e la depressione.

Ospite di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Luca Salatino, ex concorrente del GF Vip, ha raccontato parte della sua vita. Aspetti molto difficili, la malattia della madre, il pugilato e la depressione, per fortuna, poi sconfitta dopo un grande lavoro su se stesso.

Il racconto intimo di Luca Salatino

Luca Salatino

“Quando sono nato mamma entrò in coma, sono stato separato da lei da bambino”, ha esordito Luca Salatino sul proprio passato e la sua infanzia. “Quando avevo 10 anni le diagnosticarono un problema al cervelletto, un tumore. Lì è come se dalla serenità cominci a guardare la vita anche con altri occhi”.

Cresciuto, l’ex concorrente del GF Vip nonché volto di ‘Uomini e Donne’ si è dato al pugilato dedicando a questo sport gran parte della sua vita: “Nutrivo una passione per quello che questo sport mi lasciava dopo. L’insegnamento, la dedizione, l’impegno, fare una vita sana. Il pugilato mi ha permesso di sentirmi vicino a mio padre (nonostante lui non volesse)”.

Ma anche in questo caso, la vita è stata poco dolce con Luca: “Verso i 23 anni anni, però, cominciano i problemi alla schiena. Due interventi in un anno. In quell’anno non sono uscito di casa. Tutto quello che sognavo è come se fosse crollato. Tutto andato via in un secondo. Fino a quel momento il pugilato era stato la mia vita. Come dire, cioè, io non avevo un mestiere in mano”.

Ed è lì che Salatino ha fatto i conti con la depressione che aveva preso il sopravvento, ma che fortuna è riuscito a respingere: “Solo quando tocchi il fondo hai la forza di rialzarti. Ero talmente stanco di non dare un senso alle giornate che la mente mi ha spinto ad andare oltre quello che il corpo non riusciva più a fare”.

Di seguito, invece, una breve parte dell’intervista in un post Instagram della trasmissione dove il ragazzo parla del suo amore per la fidanzata Soraia:

