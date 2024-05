Svelato finalmente il mistero sull’identità segreta del rapper napoletano Liberato: gli indizi portano tutti ad un nome: scopri chi è!

Dopo anni di mistero, finalmente è stata rivelata la vera identità di Liberato, il cantante napoletano che ha raggiunto il successo senza mai rivelare il suo nome e il suo volto. I suoi fan lo riconoscono solamente dalla sua felpa con cappuccio, e dalla sua voce inconfondibile. Ma fino ad oggi non hanno mai conosciuto il vero nome del rapper partenopeo.

Ma ecco che il mistero si è finalmente risolto ed è stato individuato il vero nome che si cela dietro Liberato. Continua a leggere per scoprire l’identità del cantante.

Liberato: le ipotesi e la scoperta del nome

Negli anni ci sono state diverse ipotesi sulla vera identità del cantante. Si era ipotizzato che dietro il nome di Liberato si celasse in realtà Livio Cori, ex fidanzato di Anna Tatangelo. Ma nell’estate del 2022 The Pipol aveva rivelato il nome del cantante, che era stato scoperto grazie al sito della SIAE.

Cantante in concerto

Ma a rivelare il vero nome del cantante ci ha pensato Gabriele Parapiglia su Radio Marte. “Tutti si chiedono chi sia Liberato. In questi giorni è uscito il suo film, ma non c’era nulla di segreto, se non delle interviste e il percorso che l’ha portato lì dov’è adesso, ma non si vedeva o capiva nulla. Negli anni si è sempre pensato che dietro a questo artista ci fosse Livio Cori, abbiamo interrogato Livio Cori in tutti modi per capire se fosse lui e alla fine non era Livio Cori“.

Liberato: rivelato il vero nome del cantante napoletano

Parpiglia poi continua: “Si è pensato ad altri, ma non era nessuno di loro. Ma dopo tantissime ricerche siamo arrivati a un nome. Non ci siamo arrivati solo noi, ma anche Napoli, in primis attraverso i diritti SIAE, attraverso i nomi che portano ad una strada e la strada e il nome è quello di Gennaro Nocerino“.

Ma chi è Gennaro Nocerino? Gabriele Parpiglia rivela: “E’ un artista napoletano conosciuto prima come Herr Styler, erano un gruppo, si esibivano in due. Tra l’altro su You Tube trovate anche i video delle esibizioni degli Herr Styler e le movenze e la musicalità sono molto riconoscibili“.