Ludovica Valli si apre sul legame con le sorelle Beatrice ed Eleonora, rivelando il difficile rapporto che le lega. Scopri di più!

Ludovica Valli è tornata a parlare del rapporto con le sorelle Beatrice ed Eleonora sui social. Le tre sono distanti da anni, e Ludovica, la minore, attraverso i social media, racconta in che modo vivono la loro sorellanza oggi.

Un racconto intimo che rivela un profondo dolore della minore delle tre sorelle. Ecco che cosa ha rivelato.

Ludovica Valli: “Scopro dai social che erano insieme”

Ludovica e Beatrice sono conosciute per aver partecipato a Uomini e Donne. Beatrice fu corteggiatrice e poi scelta di Marco Fantini, mentre Ludovica fu scelta per il trono del celebre dating show. Da anni sono influencer italiane seguite su Instagram, e la loro vita privata continua a suscitare interesse, soprattutto per il loro rapporto.

Ludovica Valli

Poche ore fa, Ludovica è tornata a parlare della mancata vicinanza con le sorelle. Quando le è stato chiesto perché non avesse passato la festa della mamma con loro, ha risposto chiaramente: “Sono una spettatrice della loro vita. Come il 99% delle volte, ho scoperto dai social che erano insieme. Va benissimo così. Io sto bene, anche loro vedono che sto bene. Non dovreste farvi problemi“.

Beatrice Valli rivela: “Sono più vicina a Eleonora”

Anche Beatrice ha rivelato di non essere particolarmente vicina a Ludovica.

Sui social rivela: “Non mi piace parlare di certi argomenti. Ludovica e io non abbiamo litigato, ma sono molto più legata a Eleonora. Questo non significa che non ci sia rispetto“.

Beatrice considera molto vicini anche i figli di Eleonora, che considera “Come se fossero i miei figli. Li vivo di più, quindi me li godo a pieno”.

Questo botta e risposta social sembra essere pieno di frecciatine che le tre sorelle continuano a mandarsi a distanza a suon di storie Instagram. Riusciranno a migliorare il loro rapporto?