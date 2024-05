Melissa Satta e Carlo Beretta escono allo scoperto e sono stati colti mentre si baciavano in discoteca. Scopri qui lo scoop!

Melissa Satta ha definitivamente dimenticato Matteo Berrettini e ora volta pagina con Carlo Beretta. Cognome simile, ma vite completamente differenti. La showgirl era stata già paparazzata in compagnia dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis, ma i due hanno sempre specificato di essere solamente amici.

Ma adesso i due sono stati smentiti dalle nuove segnalazioni fatte da Chi. Infatti, i paparazzi della rivista di gossip li hanno beccati a scambiarsi effusioni in discoteca davanti ai presenti. Ormai non si nascondono più!

Melissa Satta e Carlo Beretta: baci e abbracci in discoteca

Il settimanale Chi ha pubblicato nel suo ultimo numero alcuni scatti che ritraggono la nuova coppia Satta-Beretta tra un’effusione e l’altra. I due sono stati paparazzati all’interno di una discoteca di Madrid.

Ma non è questa la prima volta che i due vengono fotografati insieme. Infatti, solamente la scorsa settimana aveva fatto notizia la foto dei due in macchina mentre si trovavano a Forte dei Marmi, in Toscana.

Carlo Gussalli Beretta

Mentre prima sembrava che i due facessero viaggi in amicizia insieme ad altre persone, ora sembra confermato che tra i due ci sia qualcosa di più.

Melissa Satta dimentica Matteo Berrettini

Per la Satta non ci è voluto molto prima di voltare pagina dopo il capitolo Berrettini. Infatti, sono passati appena poche settimane da quando il tennista ha confermato la notizia della rottura con la showgirl.

Anche per Carlo Beretta, però, è bastato poco per dimenticare l’ex Giulia De Lellis (oggi impegnata con Giano Del Bufalo).

Sia Melissa che Carlo, infatti, sono freschi di rottura e si sono “consolati” a vicenda fino a scoprire di provare qualcosa l’uno per l’altra. Ma quando usciranno allo scoperto ufficialmente? Non ci resta che attendere l’annuncio dei diretti interessati.