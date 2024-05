Matteo Berrettini dimentica Melissa Satta e fa coppia con Federica Lelli. I due sembrano pronti per la convivenza. Scopri di più qui!

Le voci su un possibile legame tra il tennista Matteo Berrettini e Federica Lelli, ex di Ultimo, sembrano diventare sempre più concrete. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la coppia sarebbe pronta ad iniziare una convivenza nella dimora di Berrettini. I sospetti su una relazione tra i due erano emersi già lo scorso marzo, quando erano stati avvistati in un pranzo romantico in un locale di Ponte Milvio, a Roma.

Matteo Berrettini e Federica Lelli: una nuova coppia

Nonostante non abbiano ancora reso pubblico il loro legame, probabilmente per evitare critiche come quelle subite con la precedente relazione di Berrettini con Melissa Satta, sembra che i due stiano prendendo decisioni importanti per il loro futuro insieme.

Infatti, i due sembrano sempre più vicini alla convivenza a casa del tennista.

Matteo Berrettini

La loro presenza insieme in pubblico, come dimostrato dalle foto del pranzo, sta alimentando ulteriormente le speculazioni sulla vita privata del tennista.

Al momento, Ultimo ha una nuova relazione con Jacqueline Luna di Giacomo, mentre Federica Lelli sembra aver trovato un nuovo capitolo della sua vita accanto a Matteo Berrettini.

Invece, Melissa Satta, ex del tennista, pare stia voltando pagina con Carlo Beretta, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Chi è Federica Lelli, l’ex fidanzata di Ultimo

Federica Lelli è conosciuta soprattutto per essere stata la compagna del cantante Ultimo per circa due anni, fino alla loro rottura nel 2019.

Molti dei brani di successo di Ultimo sono ispirati alla loro relazione, inclusa la celebre canzone “22 settembre”. Dopo la separazione, i due sono rimasti in buoni rapporti, come dimostra la presenza di Federica ad uno dei concerti di Ultimo a San Siro.

Ma oggi la donna sembra pronta a voltare pagina e a godersi la nuova storia d’amore con il tennista Berrettini.