L’ex letterina Alessia Fabiani deve fare i conti con l’assoluzione del marito dalle accuse di violenza domestica. Ecco come ha reagito.

Alessia Fabiani, ex modella e attrice, è stata ospite di Caterina Balivo al programma La Volta Buona e ha raccontato come ha reagito all’assoluzione dell’ex marito dalle accuse di violenza domestica. L’ex letterina ha rivelato quale fosse il suo intento quando sporse la denuncia contro il padre dei suoi figli e ora rivela la presenza di un nuovo amore nella sua vita.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato la Fabiani.

Alessia Fabiani, la reazione alla sentenza: “Mi è dispiaciuto”

L’ex marito di Alessia Fabiani, Fabrizio Cherubini, è stato assolto dalle accuse di maltrattamenti. A La Volta Buona, Alessia ha rivelato: “Mi è dispiaciuto perché io ho detto solo la mia verità. Mi è dispiaciuto che si sia messo in dubbio che io abbia raccontato delle cose vere o che non abbiano avuto questa gravità“.

ALESSIA FABIANI

Poi aggiunge: “Non volevo dare l’idea del padre dei miei figli come un mostro. Paradossalmente da una parte sono anche un po’ sollevata dal fatto che la legge abbia detto che non è stato così grave, quindi sono un po’ confusa a riguardo. La cosa è troppo recente. Io la denuncia l’avevo ritirata lì e forse quello ha fatto cadere un po’ di efficacia. Avevo denunciata perché ero ferita, era diventato un po’ impossibile stare insieme, però poi ho pensato che avrei vissuto un incubo e dovevo crescere i bambini. Il padre dei miei figli sarà sempre il padre dei miei figli ai loro occhi“.

Alessia Fabiani ha un nuovo amore

Sulla sentenza l’ex letterina ha raccontato: “Lì per lì sono rimasta male, ero convinta, c’erano le cose che giustificavano il tutto. Però ripeto, non era una guerra. Io volevo olo che lui mi chiedesse scusa, solo una volta, una semplice scusa. E io non avrei fatto più niente. “Scusa se ho alzato le mani una volta, due volte”. Questo non c’è stato mai“.

Ma infine, quando Caterina Balivo le ha chiesto se ci fosse un nuovo amore nella sua vita, la Fabiani ha rivelato: “Non è nuovo, c’è già da un po’“.