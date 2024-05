Lutto nel mondo della letteratura: è scomparsa all’età di 92 anni la scrittrice premio Nobel Alice Munro dopo una lunga malattia.

La scrittrice canadese Alice Munro, insignita del premio Nobel per la letteratura nel 2013, è deceduta all’età di 92 anni. La notizia della sua scomparsa è giunta dalla sua casa di cura in Ontario, il luogo stesso dove è nata nel lontano 10 luglio 1931.

Ma chi era la Munro e quali sono stati i momenti più importanti della sua vita? Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni.

Alice Munro: una vita dedicata alla letteratura

Nel 2013, Munro fu riconosciuta come “maestra del racconto breve contemporaneo” dall’Accademia Svedese, ricevendo il prestigioso Premio Nobel per la Letteratura. Tuttavia, a causa della sua malattia, non poté recarsi a Stoccolma per ritirare personalmente il premio.

Conosciuta come “la Cechov canadese”, la Munro ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama letterario mondiale. Le sue storie, spesso ambientate in un Canada di provincia, hanno guadagnato numerosi riconoscimenti, culminati con il Nobel letterario, facendone la prima canadese a conquistare tale onorificenza.

Alice Murno

Ma il premio Nobel fu solamente uno dei tanti riconoscimenti letterari di cui fu insignita nel corso della sua vita.

Le opere di Munro, acclamate per la loro profondità e la capacità di rivelare l’oscurità e il desiderio nella vita quotidiana, sono state pubblicate in numerose raccolte di racconti brevi e un romanzo. In Italia, le sue opere sono state portate al pubblico grazie all’editore Einaudi.

Le cause della morte della scrittrice

La scrittrice premio Nobel si è spenta lunedì 13 maggio nella casa di cura di Ontario dove da tempo era ricoverata a causa della sua malattia. Infatti, da oltre dieci anni la scrittrice soffriva di demenza.

Ontario è anche la città in cui è nata la scrittrice il 10 luglio del 1931 e dove trascorse la maggior parte della sua vita.