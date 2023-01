Riparte ‘C’è posta per te’ e Maria De Filippi è l’assoluta regina della trasmissione anche grazie ad un abito super dal costo importantissimo.

La stagione 2023 di ‘C’è posta per te‘ è ripartita col botto. Non solo per le storie che hanno fatto emozionare e discutere, ma anche per la solita eleganza e lo stile di Maria De Filippi, sempre abile conduttrice del programma. Per l’occasione, la Queen di Mediaset ha sfoggiato un abito davvero bello e… costoso.

Maria De Filippi, il costo dell’abito a C’è posta per te

Nel sabato sera di Canale 5, come detto, non sono state solo le storie di ‘C’è posta per te‘ a prendersi la scena ma anche la presentatrice. La De Filippi, infatti, ha indossato un vestito decisamente chic ed elegante, attirando l’attenzione di telespettatori e utenti social.

Molti sono rimasti colpiti dall’outfit delle Regina della tv. Non solo perché ne metteva in evidenza il fisico super in forma ma anche perché diversi si sono accorti dell’importanza, dal punto di vista del costo, del suo abito.

Nello specifico, come sottolineato da Gossip e TV, l’abito trompe-l’oeil con dettaglio anteriore era realizzato in crêpe di doppia lana. Il modello a maniche corte con gonna a portafoglio strutturata, zip a vista e dettaglio in tela Monogram ispirato al mondo dell’equitazione, rispetta le tradizioni di Louis Vuitton, uno dei marchi fashion più apprezzati in tutto il mondo. Il costo? Decisamente altro: quasi tremila euro, precisamente 2.990 euro!

Un abito che ha attirato l’attenzione di tutti e ha confermato lo stile della conduttrice sempre molto attenta e precisa quando si tratta delle scelte “sartoriali”, specie nel corso delle prime serate. La donna si è confermata, anche alla prima di C’è posta per te, unica e inimitabile.

Di seguito un post Instagram della trasmissione dove è possibile vedere l’abito della Queen di Mediaset:

