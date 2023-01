Nuova polemica al GF Vip: protagonista Dana Saber che avrebbe dormito nuda nel letto con Daniele Dal Moro. Qualcuno non l’ha presa bene…

Ore infuocate al GF Vip con una nuova polemica in corso tra concorrenti. Protagonisti Dana Saber, Daniele Dal Moro e Wilma Goich soprattutto. Cosa è accaduto? La giovane modella avrebbe dormito senza veli nel letto insieme al ragazzo facendo “ingelosire” la coinquilina…

Dana Saber senza veli nel letto con Daniele Dal Moro: è caos

Daniele Dal Moro

Notte caliente al GF Vip dove Dana Saber si è spogliata nel letto di Daniele Dal Moro causa “troppo caldo”. La ragazza avrebbe deciso di togliersi il maglione e restare praticamente nuda facendo, però, andare su tutte le furie gli altri concorrenti che hanno ritenuto poco rispettoso il suo comportamento.

Sembra che per la modella marocchina non abbia avuto alcun problema a dormire senza reggiseno con Daniele che, successivamente, avrebbe raccontato la “scena” agli altri compagni della Casa.

Proprio il racconto ha generato non poco caos. Infatti, alcune reazioni sono già diventate virali sul web. Su tutte quella di Wilma Goich che, come noto, ha un debole per il giovane uomo.

“Ma ti sembra normale dormire nuda nel letto con un’altra persona?”, ha chiesto Wilma a Dana. “Ma poi perché nuda. Ti sembra carino? Eri in piscina a dormire e noi ti abbiamo detto di venire dentro. Tu, invece, sei andata così da Daniele ed eri senza reggiseno. Non prendermi in giro, me l’ha detto Daniele”.

Dana, inizialmente, ha smentito tutto salvo poi confermare che, effettivamente, si era tolta la maglietta e il reggiseno.

Wilma ha poi rincarato la dose: “Eri nuda, me l’ha detto Daniele e anche Antonella. Eri nuda e poi hai chiesto una maglietta. C***o prendi in giro tu”.

Dana ha poi concluso: “Io ero senza maglietta, ma una persona che chiede una maglietta che male fa? Wilma, fatti gli affari tuoi”.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con la reazione di Wilma che appare infastidita (e gelosa?):

DANA CHE DORME NUDA CON DANIELE E FA IMPAZZIRE DI GELOSIA NONNÌ OGNI GIORNO SI SUPERA NON CE LA FACCIO PIÙ JFNRJEKDKEKKEKKKK pic.twitter.com/JpSIKxIQNg — poliedrico (@salvatrash1) January 7, 2023

