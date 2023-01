Il noto presentatore Teo Mammucari si è raccontato a 360° tra famiglia, lavoro e curiosità recenti della sua vita.

La conduzione de ‘Le Iene’, un film e la vita privata. Sono tanti gli argomenti trattati da Teo Mammucari in una bella intervista a Il Messagero. Il noto presentatore si è confessato a 360° svelando anche alcuni aspetti inediti della sua carriera e della sua intimità tra affetti e delusioni.

Teo Mammucari: la fama e la nuova fidanzata

Teo Mammucari ha spiegato diversi aspetti della sua vita, privata e lavorativa, ma si è soffermato su come sia giunto a questo punto di grande successo: “Tanto lavoro. Il successo è guadagnare con il lavoro che amo, cosa che mi riusciva anche quando facevo quattro serate al mese in un cabaret. Per me, del resto, la regola del gol di rimpallo è sacra. Bisogna farsi sempre trovare sotto la porta”.

Palese, anche l’esempio raccontato dall’uomo: “Una volta, invitato al matrimonio di un caro amico, mi sveglio con la febbre alta e gli dico: ‘Scusa, ma vengo alla cerimonia e poi torno a letto’. In chiesa non si respirava dal caldo, durante la cerimonia glielo dico al prete – altrimenti sarei svenuto – e davanti a me si gira Maria De Filippi, che non conoscevo e non sapevo fosse lì, e mi dice: ‘Quanto sei scemo’, e si mette a ridere. Poi me ne vado a casa e dopo venti minuti lei mi chiama e mi offre di fare Tu Sì Que Vales. Secondo me non mi avrebbe mai preso se non mi avesse visto in quel modo e non avesse visto che sono uno normale che scherza sempre”.

Ma con la fama, gli aspetti privati sono stati difficili da gestire e, spesso, deludenti: “A un certo punto la gente intorno a te sparisce e quando ti rivede dice: ‘Non ti ho chiamato perché non ti volevo disturbare’. Ma che amico sei se pensi di disturbare?”.

Ancora peggio è andato con la famiglia: “I parenti? Lasciamo stare. È scontato dover aiutare tutti. Devi sempre dare ed essere a disposizione. Diventi un bancomat. E poi ci sono i social, dove tutti possono dire qualsiasi assurdità: Mammucari è cattivo, è cinico, parla male di quello, pippa la cocaina… Una volta in un bar uno sconosciuto mi ha preso per un braccio minacciandomi perché aveva letto chissà cosa. L’ho fatto scappare. Non sono mica Cristiano Malgioglio”.

Un passaggio sulla nuova fidanzata: “Se è vero che ce l’ho? Sì. È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta. Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta”.

