Dopo la morte di Gianluca Vialli, sono previsti i funerali a Londra in forma privata con una specifica volontà lasciata dell’uomo.

La morte di Gianluca Vialli ha colpito il mondo del calcio e in generale tutti gli appassionati di sport e non solo. Una figura speciale quella dell’ex calciatore ed ex capodelegazione della Nazionale italiana il cui ricordo resterà per sempre. Nelle prossime ore verranno celebrati i funerali a Londra, dove viveva, in forma privata con la famiglia con l’auspicio che vengano seguite le sue ultime volontà…

Vialli, funerali in forma privata e l’ultima volontà

Gianluca Vialli

In queste ore, la moglie di Gianluca Vialli, Cathryn White Cooper ha voluto ringraziare tutti per il grande affetto mostrato per il suo compianto marito: “Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”, le sue parole e quelle di tutta la famiglia in una nota.

Proprio il ricordo dell’uomo avverrà in un primo momento con i funerali in forma privata a Londra che dovrebbero avvenire nelle prossime ore, anche se la data non è stata comunicata. Possibile, poi, che a Cremona, sua città, sarà organizzata nei prossimi mesi anche una cerimonia pubblica.

Una decisione presa, quella dei funerali privati, che segue le volontà dell’ex calciatore. Vialli, infatti, sempre molto riservato, avrebbe rilasciato alcune dritte riguardo questo momento. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in queste ore i suoi cari sono riuniti nel dolore a Cremona mentre a Londra sono presenti sua moglie e le figlie, Olivia e Sofia.

Una particolarità viene sottolineata dal media. Il compianto 58enne si sarebbe “raccomandato con i membri della famiglia che gli sono stati accanto di non organizzare un addio grigio. Luca voleva un ‘funerale allegro'”.

Questa l’ultima volontà dell’uomo che, siamo sicuri, sebbene sarà difficilissima da mantenere, verrà rispettata.

Di seguito uno degli ultimi post Instagram dell’uomo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG