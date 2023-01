Tutte le notizie più interessanti di gossip che hanno fatto chiacchierare nel corso dell’ultimo weekend: le novità e i personaggi del momento.

Cosa è accaduto in questo fine settimana? Le ultime novità di gossip coinvolgono i protagonisti del Gf Vip, ma anche i personaggi ospiti delle trasmissioni di spicco del weekend. Impossibile, quindi, non parlare dei “vipponi” rinchiusi nella casa di Cinecittà, ma anche dei volti noti che sono stati intervistati a Verissimo. Non mancano, infine, le ultime su Totti e Noemi.

Il gossip del weekend

Rissa sfiorata nella casa del GF Vip. Le protagoniste dell’acceso scontro sono state Oriana Marzoli e Dana Saber. Quest’ultima, dopo una discussione con Giaele, ha spintonato la venezuelana scatenando, così, una reazione che poteva trasformarsi in un accapigliamento. Per fortuna, il peggio è stato evitato.

prima di dire che dana spintona oriana sentite edo che dice “dai oriana” perché anche lui ha capito che stava bloccando la porta per non farla passare #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/4uduZPKWAP — ectoplasma (@futurelenoire) January 6, 2023



Intanto, fuori dalla casa del GF Vip, Clarissa Selassié ha urlato il suo interesse per Andrea Maestrelli. “Sono pazza di te, ti aspetto fuori!”.



E, sempre fuori dalle mura di Cinecittà, c’è chi ha urlato “zoc**ola” ad Antonella Fiordelisi. La reazione di Edoardo Donnamaria ha spiazzato tutti: la risata del volto di Forum ha davvero infastidito il web.

comunque al di là delle preferenze andare ad urlare ad una concorrente che è una zoccola fa schifo e fa schifo pure il suo fidanzato che anziché difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride 🥶#gfvip

pic.twitter.com/gVgO2TIL1x — m 👹 vs uni (@itsmc17) January 8, 2023



Occhi puntati su Totti e Noemi. Se lui è rimasto coinvolto in un’inchiesta sull’antiriciclaggio mentre è in vacanza ai Caraibi con la nuova compagna e i tre figli, qualcuno ha spifferato importanti notizie sui veri obiettivi della Bocchi. “Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli. Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”, ha rivelato una fonte anonima al settimanale Nuovo.



Aria di fiori d’arancio per Tina Cipollari. Secondo il settimanale Nuovo, l’opinionista di Uomini e Donne sarebbe pronta a sposare il compagno Vincenzo Ferrara.



Nel salotto di Verissimo, Silvia Toffanin ha incontrato Riccardo Fogli dopo l’espulsione dal GF Vip per bestemmia. Lui ha negato di aver pronunciato la frase blasfema di cui è stato accusato, ma la conduttrice gli ha dato un consiglio: “Fai musica e lascia perdere i reality”.



E, sempre negli studi di Verissimo, Pierpaolo Pretelli ha ammesso di pensare al matrimonio con Giulia Salemi. Nessuna data è stata stabilita, ma la coppia fa sul serio.





