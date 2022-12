Neppure 24 ore al GF Vip e Riccardo Fogli è già a rischio squalifica. L’artista è stato colto in flagrante: ecco cosa ha fatto.

Un ingresso in grande stile nelle scorse ore al GF Vip ma anche una possibile, repentina, uscita. Parliamo di Riccardo Fogli che nel giro di poco tempo è stato subito protagonista nella Casa con una “gaffe” che potrebbe costargli la squalifica. Una bestemmia che, anche dalle immagini che circolano in rete, sembra evidente.

Riccardo Fogli a rischio squalifica al GF Vip

Riccardo Fogli

L’episodio che vede coinvolto Riccardo Fogli è avvenuto questa mattina mentre l’uomo si trovava in cucina con altri concorrenti, in particolare con Charlie, Antonino e Wilma. L’artista si è lasciato sfuggire una esclamazione che fa riferimento alla Madonna, mettendo nella frase un ‘po**a’ senza però pronunciarla del tutto. “Però io mangio tre uova e dico P***a Madonna ho mangiato tre uova…”, la sua frase.

Le immagini non lasciano spazio ad interpretazioni e, da regolamento, a seguito di fatti simili, c’è solo una via: la squalifica.

Un episodio simile era avvenuto anche in passato con Marco Predolin – era il 2017 – e anche in quel caso vi fu l’uscita dal gioco dell’uomo.

Staremo a vedere cosa deciderà il GF Vip e soprattutto come si comporterà Alfonso Signorini davanti a questo episodio.

Ci sarà la “la grazia”? Chi lo sa. Le immagini, e l’audio, però, non lasciano spazio ad indecisioni. Certo è che se Fogli fosse squalificato, la sua partecipazione al Grande Fratello entrerà nella storia come una delle più brevi in assoluto. Non resta che attendere il passare delle ore per vedere se arriveranno comunicazioni ufficiali. I social, a modo loro, si sono già schierati per la squalifica.

Di seguito anche un filmato condiviso sui social da un utente che fa riferimento al caso bestemmia:

Raga ma ieri stava dicendo che lui non frequenta la gente che bestemmia e che quando sente una bestemmia si allontana e fa il segno della croce………..pic.twitter.com/3KWhY6rPCs — 🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️amonoi (⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿ (@p4radiso) December 13, 2022

