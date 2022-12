Serie di accuse social per Valentina Ferragni che è stata presa di mira da diversi utenti chiamando in causa sua sorella Chiara.

Nuove polemiche social che coinvolgono la famiglia Ferragni. In questo caso, però, non in modo diretto la più nota Chiara, bensì una delle due sorelle, Valentina. La ragazza, infatti, è stata presa di mira da molti utenti che, in un suo recente post Instagram, l’hanno invasa di commenti non proprio carini…

Valentina Ferragni: le accuse dai social

Valentina Ferragni

Come detto, nel mirino di quelli che possiamo definire senza problemi haters, ci è finita questa volta Valentina Ferragni. La giovane donna, sorella della nota Chiara, è stata accusata di prendere un po’ troppo spunto dalla moglie di Fedez. Anzi, in alcuni casi, di essere… “il suo clone”.

Diversi sono stati i commenti ad un suo recente post Instagram nei quali tanti utenti ci sono andati giù pesantemente.

“Copia carbone di Chiara, creati una tua personalità”, le ha scritto qualcuno, “Il clone della sorella da ottobre in avanti. Eri meglio prima”. “Sempre più convinta che copi Chiara”.

Sono questi alcuni dei messaggi scritti a Valentina. Molti, invece, hanno anche sottolineato gli outfit recenti delle sorelle che, molto spesso, si mostrano a pancia scoperta nonostante le basse temperature: “Ma come mai siete sempre seminude?”, “Ma vi coprite? Non siete credibili”. Insomma, il bello e il brutto della visibilità data dai social. Chissà se Valentina, o magari pure Chiara, avranno qualcosa da dire dopo l’ennesima polemica che si è scatenata.

Di seguito il post Instagram con i commenti aggressivi verso l’influencer:

