Affermazioni piuttosto curiose di Alfonso Signorini nei momenti finali dell’ultima puntata del GF Vip: ecco la gaffe.

Alfonso Signorini non ne ha fatto un dramma, ma la sua reazione alla recente gaffe andata in scena nel corso dell’ultima puntata del GF Vip non è passata inosservata. Il conduttore del reality, infatti, mentre salutava i suoi ospiti, e convinto di non essere ripreso, si è lasciato andare ad una frase diventata poi virale sul web.

La gaffe di Alfonso Signorini

Come detto, Alfonso Signorini è stato protagonista di una gaffe davvero virale che ha svelato anche quale sarebbe stato il suo imminente futuro post puntata del GF Vip. Dopo aver accolto e salutato Francesca Cipriani e suo marito e aver loro dedicato una esibizione speciale di Katia Ricciarelli, ecco il conduttore parlare con la cantante convinto di essere fuori onda.

Mentre i vipponi rientravano nella casa, il presentatore era sicuro di non essere ripreso. Così, si è avvicinato all’amica Ricciarelli confidandole: “Pensa che io stasera parto per Cortina, stanotte vado a sciare”. Dal canto suo, la donna ha esclamato: “Che bello”.

Pochi istanti ma sufficienti per cadere nella classica gaffe. Infatti, Signorini era in onda e, guardandosi attorno con sguardo stupito, ha fatto finta di nulla andando avanti e salutando gli ospiti.

Sui social, però, le immagini sono diventate virali anche perché su Canale 5 la scena non è effettivamente andata in onda mentre è accaduto su Mediaset Extra dove c’è la diretta 24 ore su 24.

Ad ogni modo, nulla di grave e, al massimo, qualche fan che lo andrà a cercare a Cortina.

Di seguito il post social di un utente che svela quanto accaduto:

QUESTA COSA ANDATA IN ONDA SOLO SU MEDIASET EXTRA STO MORENDOO #gfvip pic.twitter.com/GLHvykYbng — stemas 🫒 (@jadestuxedo) December 12, 2022

E a confermare anche la “magia” del conduttore, anche un suo successivo post Instagram direttamente da Cortina:

