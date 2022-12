Nel day-time di Amici 22 spazio per un momento toccante tra due allievi che si sono lasciati. La coppia ha messo fine alla propria relazione.

Momento di forte emozione tra due allievi di Amici 22. Nel day-time del noto talent show, infatti, protagonisti sono stati Maddalena e Mattia che, sul divano, si sono parlati in modo intenso decidendo di porre fine alla loro relazione. Ma sarà definitiva?

Amici 22: la coppia si è lasciata

È finita, pare, tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi ad Amici di Maria De Filippi. Durante il day-time di oggi, infatti, i due ragazzi hanno avuto un confronto molto intimo ed emozionante che ha portato i due a dirsi addio.

“Io così non posso continuare. Sento che si è rotto qualcosa. Sento che c’è qualcosa di strano”, ha spiegato la ragazza. “Ci sono cose che mi fanno capire che siamo tanto diversi. So che non ti trovo in un bel momento ora. Io ci sono, ho piacere a stare vicino a te, però ora sento di avere un momento così. Voglio capirmi un po’ da sola, stare da sola. Da sola in senso senza nessun tipo di influenza sentimentale. Voglio che questo sia il mio percorso, hai capito?”.

Sono state queste le dichiarazioni della giovane Maddalena alle quali Mattia ha risposto in modo affermativo senza esprimere particolari repliche. Il ragazzo si è poi messo a piangere chiudendosi in bagno generando la reazione dei compagni e anche della stessa ballerina che hanno provato a consolarlo.

Proprio gli abbracci di Maddalena fanno sperare i fan del programma per una chiusura non proprio definitiva nonostante le parole dette. Staremo a vedere cosa decideranno i ragazzi.

Va precisato, poi, che nel day-time di oggi il ballerino Samuel ha fatto una richiesta particolare alla maestra Alessandra Celentano. Lo studente ha chiesto di fare lezione con lei per imparare di più la tecnica. L’insegnante ha accettato felice e con la solita severità ha iniziato a correggerlo.

Di seguito anche un post Instagram della trasmissione con le parole tra i due ragazzi:

