Le parole di Enzo Iacchetti: dalla perdita del padre agli inizi di carriera fino all’attualità post pandemica. Il racconto del conduttore.

Ironia e consapevolezza di se stesso. Forse è questo il suo segreto del successo. Parliamo di Enzo Iacchetti che, a fronte delle difficoltà della vita, è sempre stato in grado di reagire. Il noto conduttore di Striscia la Notizia si è raccontato a La Regione in una bella intervista molto introspettiva.

Enzo Iacchetti si racconta

Enzo Iacchetti

L’intervista a Enzo Iacchetti parte dalle passioni del conduttore: “Tutto è iniziato quando da ragazzino vidi Celentano per la prima volta a Sanremo: rimasi folgorato e andai in fissa per la musica. La mia era diventata una passione ed ero anche dotato, infatti scoprirò presto di avere l’orecchio assoluto. Chissà, se solo avessi avuto la possibilità di studiare magari adesso sarei direttore di orchestra, solo che i miei genitori facevano lavori modesti e non potevano permettersi di pagarmi il Conservatorio”.

Parlando proprio della famiglia, il conduttore ha ricordato un momento molto forte della sua vita che, ancora oggi, lo segna: la morte del padre. “È venuto a mancare quando avevo solo 21 anni. Tuttora ho un senso di colpa fortissimo perché non andavo d’accordo con lui. Ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che ogni giorno affrontava. Con la sua morte sono andato molto in crisi”.

La morte, così come la consapevolezza della vita che passa e scorre, specie dopo il periodo pandemico sono argomenti che hanno fatto riflettere Iacchetti: “Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo, non mi sembrava di avere 67 anni. Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho amato tanto la musica ultimamente non riesco ad ascoltarla, eppure la musica mi ha dato tanto. Forse troppo”.

E poi un quesito, al quale è lui stesso a rispondere: “Che sia forse depressione? L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere”, le sue parole riprese anche da Il Messaggero.

Di seguito un recente post Instagram di Striscia la Notizia che celebra il ritorno della coppia d’oro Greggio-Iacchetti:

