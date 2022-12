Attilio Romita nel mirino anche di Anna Pettinelli per i suoi recenti comportamenti al GF Vip. La conduttrice radiofonica ci è andata giù pesante.

Attilio Romita ha fatto molto discutere nelle ultime giornate per i suoi comportamenti all’interno della Casa del GF Vip. Il noto giornalista, impegnato fuori dal reality, si è lasciato andare ad effusioni con Sarah Altobello salvo poi fare retromarcia con tanto di parole poco carine per la donna. Il suo atteggiamento non è passato inosservato alla compagna Mimma, ma anche alla nota conduttrice radiofonica Anna Pettinelli che sui social ha commentato molto duramente.

Anna Pettinelli contro Attilio Romita

Anna Pettinelli

Come anticipato, Attilio Romita si è messo in evidenza in negativo al GF Vip con alcuni comportamenti non esattamente da elogiare. Dalle effusioni e il bacio con Sarah Altobello, fino alle parole non carine proprio sulla donna.

Atteggiamento che Anna Pettinelli, così come moltissimi altri utenti social, ha voluto sottolineare: “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura”.

Come se non bastasse, la conduttrice radiofonica ha poi aggiunto, in modo anche più duro: “Attilio in oltre 20 anni di Grande Fratello è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella mer*a dove si trova”.

Senza peli sulla lingua, la donna sembra essersi fatta portavoce di un pensiero generale dei telespettatori. Nei commenti ai suoi post, infatti, è possibile vedere tanti utenti seguire la sua linea di pensiero.

Anche la compagna di Romita, Mimma, aveva in precedenza mandato un chiaro messaggio all’uomo andato in onda nella diretta del lunedì: “Mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera a poca distanza dalla precedente e con un altro tenore. Sono profondamente delusa e rammaricata delle tue parole, dall’intimità con un’altra in così poco tempo e con così tanta felicità. Ti sono bastate due moine nel farti capitolare e addirittura lasciarti condizionare nella tua integrità […]”.

Vedremo se ci saranno dei risvolti, ora nella Casa e successivamente fuori…

Di seguito i post su Twitter della nota conduttrice radiofonica:

Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Gf è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella cacca dove si trova #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) December 12, 2022

Ma che schifo! Attilio!Un uomo che si struscia per giorni e poi di vergogna di lei. Fuori subito dal #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) December 12, 2022

