È una delle voci più amate della radio italiana, ma quante cose sai davvero sulla conduttrice radiofonica Anna Pettinelli?

Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio 1957, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi quando aveva solo 16 anni, grazie ad alcune radio locali in cui ha prestato la sua voce. Oggi è una delle conduttrici radiofoniche più amate di sempre, ma Anna Pettinelli ha lavorato molto anche in televisione. Sapevi che è stata al Festival di Sanremo?

Anna Pettinelli, vita privata

Fonte foto: https://www.instagram.com/anna_pettinelli/

Sulla vita privata di Anna Pettinelli non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che, da una relazione passata, ha avuto una figlia: Carolina Russi è nata nel 1993, ed è conosciuta per aver partecipato alla seconda edizione di The Voice.

In seguito ha conosciuto Stefano Macchi. Sul suo profilo Instagram, Anna condivide spesso foto con il compagno e con i colleghi della radio, per mostrare ai suoi fan stralci di vita quotidiana. È molto seguita sui social, a dimostrazione di come il pubblico la ami davvero.

Chi è il compagno di Anna Pettinelli, Stefano Macchi

Si chiama Stefano Macchi, è classe 1975 ed è un attore e doppiatore italiano. Conosciuto anche – ma non solo – proprio per la sua storia con Anna Pettinelli.

Tra di loro ci sono 18 anni di differenza, ma non ne hanno mai fatto un problema. Nel 2018, dopo essersi frequentati per diverso tempo, hanno deciso di sposarsi con una splendida cerimonia su un’isola deserta alle Maldive.

Anna Pettinelli, carriera

Sebbene sia più nota per la sua carriera radiofonica, Anna Pettinelli ha lavorato molto anche in televisione. Ha condotto sei edizioni di Discording e ben due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1983 e nel 1986. Inoltre ha presentato Un disco per l’estate nel 1984 e nel 1985.

Nel 2009, Anna è stata opinionista alla quarta edizione del reality show La Fattoria, e talvolta ha partecipato a Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Ha anche lavorato al cinema: ha recitato in Sapore di mare 2 – Un anno dopo nel 1983 e, in anni più recenti, in Forever Young.

Per quanto riguarda la radio, Anna Pettinelli lavora da tanti anni per RDS e ha anche vestito i panni di giudice e coach nel talent show intitolato RDS Academy, in onda su Sky Uno, in quelli di professoressa di canto ad Amici 19 e Amici Speciali.

Le curiosità su Anna Pettinelli

-Nel 2010 ha pubblicato un libro intitolato Teorie e tecniche dell’infamia amorosa, un racconto umoristico che parla di relazioni di coppia e di problemi sentimentali.

-Il suo esordio in radio è stato piuttosto bizzarro. Dopo aver chiamato come ascoltatrice, Anna è stata invitata dalla speaker a passare in redazione. Arrivata negli studi accompagnata da suo padre, ha scoperto che la ragazza che l’aveva invitata si era sentita male. Gli altri conduttori le hanno chiesto di rimanere in diretta con loro e da quel momento ha scoperto di avere un grande talento.

-È una donna molto sportiva. Per tenersi in forma gioca a tennis e ama praticare pilates.

-Nel 2019 ha partecipato col fidanzato Stefano Macchi all’edizione Vip di Temptation Island. Ci sono stati dei momenti difficili per la coppia nel corso del programma, ma alla fine il loro rapporto ha resistito e si è rinsaldato più di prima. Dopo questa esperienza televisiva si è guadagnata il soprannome di Bella patata.

Dove abita Anna Pettinelli

La conduttrice radiofonica abita a Roma anche se non è chiaro il quartiere in cui Anna Pettinelli abbia la sua abitazione.

