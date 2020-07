Chi è Carolina Russi, la figlia di Anna Pettinelli

Dalla mamma ha ereditato la passione per la musica e la determinazione: Carolina Russi sogna di sfondare nel mondo della musica.

Dalla mamma ha ereditato la voglia di comunicare attraverso la voce: ecco chi è Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica, che nel 2019 ha preso parte con il compagno Stefano Macchi alla seconda edizione di Temptation Island Vip, ha un rapporto splendido con sua figlia. Proprio Anna Pettinelli, inoltre, ha trasmesso a Carolina la passione per la musica tanto che oggi continua a cantare. Scopriamo chi è.

Chi è Carolina Russi: la biografia

Classe 1992, Carolina Russi è nata a Roma il 17 novembre sotto il segno dello Scorpione. Cresciuta praticamente solo con mamma Anna, del papà di Carolina non abbiamo alcuna informazione. Lei stessa, inoltre, in diverse interviste, ha posto l’accento sulla Pettinelli, ammettendo di essere stata una figlia fortunata.

Cosa le ha insegnato la madre Anna? Quelli che Carolina ha sempre ritenuto i valori più importanti non solo in una donna, ma in un individuo in generale. La passione per il canto è arrivata nella sua vita per caso. Il colpo di fulmine è da attribuire al film Sister Act, dopo la visione di quella pellicola, infatti, Carolina ha avuto quasi una folgorazione e ha cominciato a prendere consapevolezza di voler diventare una cantante.

Il suo banco di prova è stato The Voice of Italy dove la Russi è arrivata nel 2014 ed è entrata a far parte del team di J-Ax. Purtroppo il talent non le ha portato molta fortuna e per questo motivo Carolina ha deciso di aprire anche un suo canale youtube.

Sappiamo che è si è laureata nel 2020, come ha raccontato la madre a Io e Te, e come lavoro vorrebbe occuparsi di marketing, anche se il canto è una sua grande passione.

Carolina Russi: dove abita

Carolina Russi vive con la mamma, Anna Pettinelli, a Roma. Dal 2015, inoltre, con loro è andato a vivere anche Stefano Macchi, doppiatore di professione, nonché compagno della mamma.

La Russi, inoltre, ha sempre raccontato di avere un ottimo rapporto con Stefano di cui apprezza la sincerità e la disponibilità.

Carolina Russi: vita privata

Carolina Russi è fidanzata? In realtà non lo sappiamo dal momento che la giovane artista romana è sempre stata molto riservata sulla sua vita amorosa. In passato si è vociferato di una sua frequentazione con Luca Tudisca, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma nessuno dei due ha mai confermato.

3 curiosità su Carolina Russi

-Attivissima su Instagram, Carolina Russi posta spesso piccoli video delle sue cover.

-Le piacciono tantissimo i tatuaggi e possiede una scritta sul braccio destro e una sul polso sinistro.

-Non esce mai di casa senza il rossetto, per lei un vero e proprio must have.

