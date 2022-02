Ivano Marescotti è un attore di successo, ma cosa si sa esattamente della sua storia? Ecco tutto quello che è emerso sul suo conto, dalle origini al terzo matrimonio…

Nel 2022 ha annunciato il suo terzo appuntamento all’altare e nel corso della sua carriera ha recitato in decine di film e produzioni tra grande e piccolo schermo, compresa la nota serie tv Makari: partiamo alla scoperta del percorso, artistico e personale, dell’attore Ivano Marescotti, tra biografia, lavoro e vita privata!

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi è Ivano Marescotti e dove vive?

Ivano Marescotti è originario della provincia di Ravenna, nato a Villanova di Bagnacavallo (dove vive), il 4 febbraio 1946 sotto il segno dell’Acquario. È un famoso attore, regista teatrale e drammaturgo, con una filmografia densa di titoli importanti.

Dopo il diploma al Liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, ha lavora per circa 10 anni presso l’ufficio Urbanistica dello stesso Comune e infine, archiviati gli studi al Dams e in Architettura, avrebbe deciso di cambiare rotta per intraprendere la carriera nel mondo del teatro e della recitazione.

Nel 1989 l’esordio al cinema nel film La cintura, poi l’incontro con Silvio Soldini e la partecipazione alla pellicola L’aria serena dell’ovest… quindi l’avvio di un brillante percorso artistico. Nel febbraio 2022, con un post sulla sua pagina Facebook, ha annunciato il ritiro dalle scene per dedicarsi esclusivamente al “Teatro Accademia Marescotti” (TAM), la sua scuola di teatro con sede a Ravenna dove insegna a gruppi di 15-20 allievi.

La vita privata di Ivano Marescotti

Per quanto riguarda la vita privata, Ivano Marescotti è stato sposato due volte e nel 2022, poco dopo l’annuncio del suo ritiro dalle scene, avrebbe annunciato di essere prossimo alle terze nozze fissate per la primavera dello stesso anno… Dalla precedente consorte Ifigenia Kanarà ha avuto una figlia che si chiama Iliade. La scelta del nome? Ecco come lui stesso l’ha dipinta al Corriere della Sera: “La mamma è greca, e dovevamo trovare un compromesso“.

Chi è la compagna di Ivano Marescotti?

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, all’età di 76 anni Ivano Marescotti ha annunciato il terzo matrimonio con la sua ex allieva Erika Leonelli, compagna di 27 anni più giovane, nel febbraio 2022.

La terza moglie dell’attore è ravennate e sarebbe responsabile degli affari legali presso un’azienda della stessa città romagnola. La coppia avrebbe deciso di vivere proprio a Bagnacavallo, luogo d’origine di Ivano Marescotti. La storia d’amore tra i due sarebbe iniziata circa 5 anni prima e la compagna dell’attore era sua allieva al TAM, la scuola di teatro da lui fondata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG