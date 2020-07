Chi è Stefano Macchi: tutto sul fidanzato di Anna Pettinelli

La notizia della sua partecipazione al reality delle tentazioni ha acceso la curiosità: scopriamo chi è Stefano Macchi, compagno di Anna Pettinelli!

Stefano Macchi, secondo nome Andrea, è noto come attore e doppiatore ma anche, o per il gossip, forse, soprattutto per la sua storia d’amore con la famosa Anna Pettinelli. Il loro ingresso a Temptation Island Vip 2 ha acceso i riflettori sul loro rapporto, ma chi è esattamente il fidanzato della conduttrice?

Chi è Stefano Macchi?

Stefano Andrea Macchi è nato il 7 gennaio 1975 a Monza, sotto il segno del Capricorno. La sua voce è famosa perché è un noto doppiatore di film e telefilm, ma deve la sua celebrità sulle cronache rosa per la sua relazione con Anna Pettinelli.

Ha studiato all’Istituto “Leone Dehon” inseguendo il grande sogno di avere un ruolo nel mondo del doppiaggio, aspettativa ampiamente ripagata da una carriera di successo!

Ha esordito nel settore nel 2012, ma è anche uno straordinario attore. Nel 2019 contava 99 personaggi doppiati (tra cui “Fabrice” dei Minions) e ha interpretato spesso ruoli che richiedono la conoscenza di lingue dell’Est (lui conosce benissimo il croato). Ha recitato, tra i tanti titoli, in Torno indietro e cambio la mia vita, Don Matteo, Un Posto al Sole e… Casa Vianello!

Stefano Macchi e Anna Pettinelli

La loro presenza a Temptation Island Vip 2019 ha fatto molto rumore. Anna Pettinelli è la fidanzata di Stefano Macchi, e hanno sempre mostrato una grande sintonia nonostante il gap anagrafico.

Tra loro c’è una differenza di 18 anni (lei è più grande di lui), ma questo non sembra essere di ostacolo alla loro grande storia d’amore. Stanno insieme da anni e hanno coronato il loro sogno con un matrimonio alle Maldive (che non è però valido in Italia).

Dove vive Stefano Macchi?

Stefano Macchi viaggia spesso per lavoro, ma sappiamo che vive a Roma insieme alla sua compagna e la figlia di lei, Carolina.

3 chicche su Stefano Macchi

-Sua la voce di Travis Montgomery in Station 19, spin off di Grey’s Anathomy.

-Adora gli animali e sul suo profilo Instagram condivide spesso immagini con il suo splendido cane Ariel!

-Pare sia un grande appassionato di Capitan America!

