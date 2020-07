Dalla carriera politica alla vita privata: tutte le curiosità su Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi: scopriamo insieme la carriera, la vita privata e le curiosità sull’ex ministro sotto il governo Renzi, oggi capogruppo di Italia Viva.

Affascinante, intraprendente e determinata: è Maria Elena Boschi, personaggio politico membro della Camera dei deputati molto noto al pubblico italiano. Non solo ha un ruolo importante in politica, è anche una donna con mille idee e tanta voglia di crescere professionalmente: ecco tutto quello che non sai riguardo la deputata italiana!

Chi è Maria Elena Boschi? (e dove abita)

Nasce il 24 gennaio del 1981 a Montevarchi, in provincia di Arezzo, sotto il segno dell’Acquario. La sua infanzia la trascorre in modo sereno e tranquillo, a Laterina, insieme ai suoi genitori Pierluigi e Stefania e i suoi fratelli, Emanuele e Pierfrancesco. Ragazza determinata, con le idee chiare e molto sveglia, Maria Elena ama studiare, tanto da avere sempre voti molto alti a scuola. Dopo aver preso la maturità classica, si iscrive all’Università degli Studi di Firenze dove si laurea con 110 e lode in giurisprudenza.

Maria Elena Boschi

Intraprende la sua carriera lavorativa quando diventa avvocato civilista specializzata in diritto societario, materia in cui ha conseguito il master, presso uno studio legale del capoluogo della Toscana. Nel 2008, però, la sua vita subisce un grande cambiamento…

Per motivi “politici” passa la maggior parte del suo tempo nella città di Roma ma quando può torna nella sua Toscana.

La carriera politica di Maria Elena Boschi

La sua carriera politica prende il via nel 2008, quando entra a far parte delle primarie del centrosinistra per il Sindaco di Firenze. Diventa componente della Segreteria Nazionale del PD, dopo la vittoria di Matteo Renzi nel 2013, per poi essere nominata ministro senza portafoglio per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento nel Governo Renzi.

Dopo aver preso parte a numerose iniziative politiche ed essere diventata una delle donne più potenti nella nostra politica, nel 2016 diventa Sottosegretario unico alla presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni. Oggi Maria Elena Boschi è capogruppo di Italia Viva, partito centrista fondato da Renzi, alla Camera dei Deputati.

Maria Elena Boschi: la vita privata

Della sua vita privata ricordiamo il periodo in cui è stata spesso avvistata in dolce compagnia di Andrea Bruno Savelli, attore e regista italiano. Successivamente a questa relazione, secondo alcuni rumors la Boschi sarebbe diventata compagna di Francesco Bonifazi, tesoriere del PD.

Nel gennaio del 2020 ha dichiarato di essere tornata single: Dagospia, nei mesi precedenti, le aveva attribuito una relazione con Nicola Cesari. Tuttavia, la sua vita sentimentale ha vissuto una nuova svolta tra giugno e luglio 2020, quando la bella deputata è stata fotografata dai paparazzi di Chi mentre si bacia con l’attore Giulio Berruti, famoso in Italia per il suo ruolo in Squadra antimafia – Il ritorno del boss.

La notizia di una loro relazione è stata confermata solo indirettamente dallo stesso Berruti in un’intervista nel programma C’è tempo per… condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini: “Sono innamorato? Sì, lo sono. Inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto, ma non dico nulla di più“. L’attore ha aggiunto di ritenere che lui e Maria Elena formino una bellissima coppia, ma per il momento non vuole aggiungere nulla di più.

5 curiosità su Maria Elena Boschi

– Anche la madre di Maria Elena Boschi, Stefania Agresti, vanta una carriera politica a livello locale.

– Ha un profilo Instagram abbastanza attivo, dove possiamo ammirarla anche fuori dai riflettori e all’interno della sua casa. Infatti, possiamo scoprire che ama cucinare e trascorrere il tempo libero con i suoi amici più cari!

– Ha preso parte di un servizio fotografico realizzato da Oliviero Toscani pubblicato poi su Maxim. Viene mostrata una deputata più intima, più sensuale, con un ruolo da vera modella.

– È cattolica e conduce una vita religiosa molto attiva: è stata chierichetta, catechista e volontaria.

– Nel 2016, quando era ministro, ha percepito la cifra annua di 96.568 euro: è tra i ministri che hanno guadagnato meno. Non conosciamo oggi quali siano precisamente i suoi guadagni.