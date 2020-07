Chi è Giulio Berruti, l’attore “molto amico” di Maria Elena Boschi

Tutto quello che c’è da sapere su Giulio Berruti: dalla carriera cinematografica alla vita privata e all’amicizia con Maria Elena Boschi.

Giulio Berruti è originario di Roma ed è diventato, grazie al suo fascino tenebroso, uno degli attori più apprezzati del panorama italiano. In occasione della sua partecipazione al talent show Dance Dance Dance al fianco di Cristina Marino, scopriamo alcune curiose rivelazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata…

Chi è Giulio Berruti

Nato a Roma il 27 Settembre 1984 (sotto il segno della Bilancia), Giulio Berruti in realtà non aveva idea di voler intraprendere la carriera d’attore: in un primo momento si iscrive alla facoltà di odontoiatria, in cui si laurea nel 2015, e a seguire crea un brevetto per un sistema di salvataggio per esperti in immersione, assecondando anche la propria passione per la meccanica.

Giulio Berruti: la vita privata

Nonostante siano state svariate le relazioni vociferate tra l’attore e alcune sue colleghe del mondo dello spettacolo (tra cui spiccherebbe un flirt con Jennifer Lawrence), l’unica relazione conosciuta di Giulio Berruti è stata quella con la collega attrice Anna Safroncik, terminata sul set de Il falco e la colomba nel 2009.

L’attore ha raccontato a Di Più: “E così, mentre in privato la nostra storia stava finendo, sul set ci dovevamo scambiare tenerezze. Le scene più imbarazzanti sono state quelle in cui i nostri personaggi litigavano: riguardando quelle sequenze, mi sono reso conto che praticamente Anna e io non stavamo recitando, perché certe forti emozioni che si vivono nella vita non sì possono tenere fuori dal set“.

Nel 2018 è stato sorpreso con l’attrice Francesca Kirchmair, anche se nell’anno successivo non si sono più fatti fotografare insieme. La storia si è conclusa.

Già nell’estate del 2019 (e poi ancora ad inizio 2020) è stato fotografato in compagnia di Maria Elena Boschi: i due si dicono però solo amici. Nel 2020 l’attore ha dichiarato di essere innamorato anche se non ha confermato si tratti della Boschi.

Dove abita Giulio Berruti?

Come noto dal suo profilo Instagram, spesso l’attore è in viaggio per motivi di lavoro (spesso si trova negli USA) ma quando torna in Italia il suo rifugio è Roma.

3 curiosità su Giulio Berruti

– Una delle sue prime apparizioni cinematografiche è nella produzione statunitense della famosa fiction Lizzie McGuire.

– Nei primi anni 2000 quelli dell’attore sono piccoli ruoli, anche perché nel frattempo Berruti è impegnato con la carriera nell’odontotecnica e a tal proposito rivelò al quotidiano Di Più: “voglio diventare dentista, mi manca poco. Insomma, fare l’attore è bellissimo, ma è un lavoro fatto di incertezze; la sicurezza per me è la strada della Medicina”.

– Non è noto il suo patrimonio

