Polemiche social per una foto di Francesca Ferragni che ha scelto una posa particolare che ne mette in evidenza la fisicità.

Pioggia di critiche per Francesca Ferragni per uno scatto in costume che ne mette in evidenza il fisico asciutto e perfetto. In tanti, infatti, non sembrano aver apprezzato la smania di farsi vedere della sorella di Chiara che ha di recente (a fine giugno) portato a termine la gravidanza con la nascita del suo piccolo Edo.

Francesca Ferragni attaccata per le sue foto

Francesca Ferragni

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, come detto, è stata presa di mira per un recente post Instagram. La donna ha pubblicato uno scatto in bikini che la vede protagonista di un momento di relax alle terme. Una foto molto simile e tante altre già pubblicate ma che ha dato il là ad una grossa polemica.

In tanti, infatti, si sono “lamentati” del fatto che la donna si stia facendo vedere per mostrare la sua pancia piatta ottenuta dopo il parto arrivato a fine giugno.

“Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto? E quindi?”, ha scritto qualche utente nei commenti. “Ma non comprendo la smania delle Ferragni di farsi fotografare sempre seminude”, ha scritto qualche altro come sottolineato da Today.

Nel post, attualmente, però, sembrano spariti molti dei commenti negativi, lasciando spazio solo a cuori ed emoticon di affetto. Sembra che proprio il contenuto della Ferragni abbia ricevuto una bella pulizia per evitare di fomentare ancora le polemiche.

Da sottolineare come un episodio di polemica simile era già avvenuto ad una settimana dal parto. La donna, infatti, in questo caso specifico aveva mostrato i primi passi per riottenere la pancia piatta. Che quel vecchio post sia rimasto nella mente degli haters? Possibile. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti…

Di seguito il post Instagram in questione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG