Un post social di Francesca Ferragni ad una settimana dalla nascita del figlio ha generato grande polemica.

Una settimana fa il parto, con la nascita del piccolo Edoardo, oggi Francesca Ferragni rivive questi primissimi giorni da mamma e lo fa con una serie di filmati e foto. Una di queste, però, non è piaciuta del tutto al suo pubblico social generando molta polemica. Tutta colpa della sua pancia, già troppo normale…

Francesca Ferragni e la polemica per pancia dopo il parto

Nelle sue intenzioni, siamo sicuri, solo il desiderio di mostrare ai tanti seguaci social la sua prima settimana da mamma e la crescita di suo figlio Edoardo. Eppure, Francesca Ferragni è stata presa di mira da tanti haters, proprio per una delle foto condivise.

Se i primi filmati con il piccolo neonato e le foto di papà Riccardo col bambino hanno generato solo cuoricini e commenti dolci, di ben altro effetto l’immagine della donna in posa con la pancia già perfettamente piatta ad appena una settimana dal parto.

Proprio questa foto, per altro ultima di una serie, ha provocato sdegno e parole anche pesanti. “Non pensavo che anche tu fossi così”, “Hai voluto fare a gara a chi tornava con l’addome piatto?”, “Cosa volevi dire con l’ultima foto? Un po’ indelicata la cosa”. Sono questi alcuni dei commenti arrivati alla Ferragni relativamente alla sua pancia già in forma rispetto a sette giorni fa quando ancora accoglieva il piccolo in arrivo.

Molti utenti hanno preso male lo scatto della donna che, secondo loro, si faceva vanto di aver ritrovato immediatamente la forma ottimale del suo addome, rispetto, magari, ad altre mamme che ci mettono di più e che non possono contare, probabilmente, su una figura precisa che le segua passo dopo passo.

Di seguito il post della Ferragni su Instagram:

