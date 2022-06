Francesca Ferragni e il fidanzato, Riccardo Nicoletti, hanno annunciato via social la nascita del loro primo figlio.

Con enorme gioia Francesca Ferragni ha annunciato al mondo l’arrivo del suo primo bebè, Edoardo; nato dall’amore per il musicista Riccardo Nicoletti, che alcuni mesi fa le ha chiesto di sposarlo. I due sono legati da circa 10 anni e hanno annunciato l’arrivo del loro bambino attraverso i social.

Francesca Ferragni: è nato il primo figlio

Chiara Ferragni e sua sorella Valentina sono diventate per la prima volta zie: la sorella della famosa influencer, Francesca Ferragni, ha dato alla luce un maschietto, Edoardo, il 21 giugno 2022, primo cugino di Leone e Vittoria. La notizia è stata accolta con enorme entusiasmo dai familiari, che non hanno mancato di esprimere la loro gioia attraverso i social già nei mesi scorsi (quando Francesca si era finalmente decisa a mostrare il pancino e ad annunciare l’arrivo del suo bebè attraverso i social). Lei e Riccardo Nicoletti hanno rivelato anche che presto convoleranno a nozze, e i loro fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita insieme.

La gravidanza e l’amore

Mese per mese Francesca ha raccontato ai fan la sua gravidanza, mostrando il pancione e i retroscena della sua vita quotidiana attraverso i social. “Una notizia stupenda”, aveva commentato Chiara Ferragni dopo l’annuncio di sua sorella in merito all’arrivo del suo primo bebè.

“Per la terza volta zia, sono così felice per voi”, aveva commentato invece la sorella Valentina. I fan di Francesca e Riccardo Nicoletti sono impazienti di saperne di più sull’arrivo del suo primo figlio e, naturalmente, sulla reazione dei piccoli Leone e Vittoria difronte l’arrivo del loro primo cuginetto. A differenza delle sue sorelle Francesca ha deciso di non intraprendere la carriera d’influencer e infatti lei lavora come dentista nello studio di suo padre, Marco Ferragni.

Riproduzione riservata © 2022 - DG