La coppia che dopo il GF Vip 5 si era ritrovata e parlava addirittura di nozze, si è separata ed è la stessa Cristina a rompere il silenzio sulla rottura.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati da pochissimo. Dopo che il figlio di Alba Parietti è uscito dal GF Vip 5 le cose avevano ripreso ad andare bene, ma qualcosa è andato storto. Da molti mesi si vociferava di una crisi insanabile e ora è lei stessa a confermarlo svelando come stia vivendo la rottura.

Le dichiarazioni di Cristina Tomasini

Una foto di Francesco Oppini

Sebbene le cose andassero a gonfie vele pochi mesi dopo che Francesco Oppini era uscito dal GF Vip 5, la rottura è arrivata comunque. A Casa Chi, l’ex gieffino aveva risposto alla domanda se pensasse di sposare Cristina e aveva risposto: “Certo che parliamo delle nozze, però al momento non è la nostra priorità“.

E poi ha aggiunto: “Però ovviamente parliamo di matrimonio. Tommaso come testimone? Di sicuro sarà invitato alla festa, così come tanti altri gieffini, potrebbe anche fare da testimone certo. A lui farei fare tutto non soltanto il testimone. Per il talento che ha potrebbe condurre il matrimonio e intrattenere tutti“.

Dunque, le cose sembravano andare a gonfie vele e la coppia pensava addirittura al matrimonio. Dopo queste dichiarazioni però la coppia è andata in crisi e sembra che da allora non si sia più ripresa. Francesco e Cristina si sono lasciati da pochissimo, la ferita è fresca. Lei stessa risponde alla domanda se sia ancora innamorata di Oppini sui social, e dichiara: “Sì, ma innamorata della vita. […] Se sono triste? Giudicare da qualche scatto fotografico mi sembra superfluo. Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG