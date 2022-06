Il noto pianista ha da poco scoperto di avere un mieloma ed è costretto ad allontanarsi dal palco ma continua a dimostrare coraggio e forza come le parole che ha scritto sui social.

Dopo aver scoperto il tumore, Giovanni Allevi deve necessariamente allontanarsi dal palcoscenico e affrontare tutto nella tranquillità. L’artista ha pubblicato commoventi parole sui social che fanno capire quanta forza e determinazione stia investendo per combattere questo male che lo porta via dalla sua grande passione: la musica.

Le bellissime parole di Allevi sul tumore

“Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco“. Queste sono le parole che Allevi ha scritto qualche giorno fa su Twitter.

Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa.

Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica.

Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco.

Giovanni❤️ pic.twitter.com/2I3urHIApY — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) June 18, 2022

L’artista ha svelato di dover combattere con le unghie e con i denti il tumore che lo ha colpito. Oggi ha lasciato parole che mostrano la sua forza sui social: “Indietreggerò solo per prendere la rincorsa. Mai per arrendermi“. Un segnale di coraggio che l’artista ha voluto esternare con i suoi fan che da quando hanno scoperto della malattia, non hanno smesso di stargli vicino e di incoraggiarlo.

Questa vicenda ricorda molto la situazione che Fedez ha dovuto affrontare mesi fa. Infatti, il rapper ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al suo collega: “Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’“.

