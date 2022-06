Dopo l’Isola dei Famosi, l’ex naufraga racconta cosa è successo sotto le lenzuola con il suo Marco dopo averlo perdonato.

Lory Del Santo dopo aver lasciato in diretta il suo compagno, lo ha perdonato. Lei e Marco hanno affrontato la prima notte insieme dopo l’Isola e l’ex naufraga ha parlato, a Mattino 5, di cosa sia successo a letto tra loro. Non mancano però le critiche alla relazione da parte di Patrizia Groppelli e la Del Santo si infuria.

Le dichiarazioni di Lory Del Santo e la lite con Patrizia Groppelli

Una foto di Lory Del Santo

Come riporta Blogtivvu, Lory Del Santo dichiara: “In questi giorni è stato in hotel. Non l’ho voluto a casa onestamente, non volevo affrontare subito i nostri problemi. Ieri siamo tornati a casa alle tre di notte, abbiamo parlato un po’ dell’isola. Ho iniziato a parlare dei suoi difetti e dopo tre secondi mi ha detto: “Scusa, ho sonno”. Ci sono delle cose da sistemare, mi aspettavo parlasse di più.“

A questo punto interviene Patrizia Groppelli: “Questo qui non è un rapporto amoroso, questo è un rapporto tra madre e figlio. Tu sei lì che lo bacchetti: “Non hai parlato”, “Chiedi scusa davanti a tutta Italia”, ma basta che chieda scusa a te. Sono nove anni che convivete e tu gli fai da cameriera e da badante.“

Lory Del Santo si infuria e risponde: “Badante la fai tu a tuo marito. Modera le parole. Non è un complimento. Adesso basta. Io sono una persona buona e anche all’isola ho sofferto tanti attacchi falsi e maleducati. Badante sei tu.“

La Groppelli però insiste: “Questa non è una falsità Lory, sei un po’ nervosetta. Badante è un complimento. Badante o babysitter, allora mettila giù come babysitter se preferisci. Capisco che sono tre mesi che non mangi, però io sono stata educata con te. Sei tu che mi stai aggredendo, io sono stata gentile.“

L’ex naufraga conclude: “Un uomo a trent’anni non ha bisogno della babysitter!“

