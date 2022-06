I due giovani cantanti stanno avendo un successo enorme con le loro hit ma anche loro sono in età di Maturità, nonostante questo non potranno conseguire il diploma.

Blanco e Sangiovanni sono gli idoli dei giovanissimi, le loro hit estive sono tra le più ascoltate e alte in classifica. I cantanti sono anche però, in età per conseguire la Maturità come tanti loro coetanei. Entrambi però non potranno diplomarsi quest’anno e il motivo è più scontato di quello che si pensa.

Perchè Blanco e Sangiovanni non si diplomeranno quest’anno

Foto credits: Alessandro Treves

Come riporta Novella 2000: “Ma perché dunque Blanco e Sangiovanni non si diplomano quest’anno? La ragione è molto scontata: a causa dei numerosissimi impegni lavorativi i due cantanti non hanno avuto modo di frequentare l’ultimo anno di scuola e per questo motivo dunque non potranno sostenere gli esami. Non è da escludere però che il prossimo anno entrambi decidano di recuperare e di conseguire così il fatidico diploma.”

Dunque, la ragione è semplicemente che sono impegnati con il tour e il loro lavoro e devono recuperare l’ultimo anno scolastico. Intanto, Blanco è finito all’ospedale per un incidente e lo fa sapere sui social: “Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo… (ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”.

