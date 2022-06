Ora è ufficiale in modo definitivo: Belen Rodriguez e Stafano De Martino stanno insieme. I due avevano già lasciato molti indizi a riguardo ma erano stati sempre molto discreti sulla loro relazione. Il settimanale Chi, li ha però paparazzati mentre si davano un bacio passionale che conferma tutto.

Belen e Stefano sono stati avvistati mentre erano a fare una passeggiata con il loro figlio Santiago. Non è la prima volta che i paparazzi li beccano sul fatto. Una volta sono stati fotografati durante una fuga romantica in resort di lusso, e anche a Milano.

Questa volta la coppia è stata immortalata mentre si dà un bacio, segno più evidente della loro relazione. Un altro particolare è che sia Belen che Stefano indossano nuovamente le fedi, simbolo del loro matrimonio poi naufragato.

Stando alle indiscrezioni di Chi, la showgirl avrebbe portato di nuovo l’anello da marzo. De Martino invece lo avrebbe indossato di nuovo, in occasione dei 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Insomma, nonostante i due abbiano cercato di nasconderlo ormai è palese che stiano insieme e che sono di nuovo felici e innamorati.

Come riporta Fan Page: “I due, dopo essere stati distanti a lungo, sono ora tornati insieme e sembra che il loro sentimento sia più forte che mai. Da tempo, in interviste e programmi tv, entrambi avevano iniziato e parlare del loro rapporto, sbilanciandosi sempre di più, fino alla conferma ufficiale con le foto del bacio.“

