Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Sanremo 2023, ad annunciarlo lo stesso Amadeus al TG1. L’influencer sarà presente alla prima e all’ultima serata del Festival ed è per lei un grande onore. Dopo i complimenti ricevuti dai suoi follower, ci sono anche però persone che non sono d’accordo con questa notizia e che hanno lasciato commenti negativi. La Ferragni risponde senza giri di parole.

Dopo l’annuncio di Amadeus, l’influencer ha avuto molti complimenti da tantissimi follower che la seguono e l’ammirano. Ma ci sono stati anche molti commenti negativi sulla sua partecipazione a Sanremo che non tutti condividono.

A chi rivolgendosi a lei ha detto: “Eviterò di vedere il festival“, Chiara Ferragni ha risposto inizialmente con un cuore che si è poi trasformato nel gesto dell’ombrello. Insomma, l’influencer ha voluto dare un segnale molto forte che le critiche fini a se stesse a lei non scalfiscono. D’altronde ora l’imprenditrice è diventata di nuovo zia. Sua sorella Francesca ha appena partorito il piccolo Edoardo e lei è piena di gioia e molto presa dal suo piccolo nipotino.

D’altronde di critiche negative e insulti è pieno il web ma l’imprenditrice ha sempre risposto in modo positivo e con il sorriso. Ora, la sua popolarità l’ha portata a solcare il palco dell’Ariston un traguardo davvero importante per lei e di cui va fiera.

