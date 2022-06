La coppia del GF Vip che ha dato alla luce il piccolo Gabriele da pochi mesi, ha parlato di com’è cambiata la propria intimità dopo il parto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più felici e innamorati. Da pochi mesi sono diventati una famiglia allargata con il piccolo Gabriele e la figlia dell’ex gieffina avuta con Francesco Sarcina. Ovviamente la loro routine quotidiana è cambiata con l’arrivo del loro bambino ma ciò che è rimasta intatta è la passione. Sembra che la coppia abbia aumentato il desiderio ma ovviamente la loro intimità “ha cambiato orari”.

Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

In occasione di un’intervista su Chi, Clizia Incorvaia rivela come sta andando l’intimità con Paolo: “Volendo, il desiderio è cresciuto, ora non c’è più il tempo di prima, se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio“. A questo punto, Ciavarro aggiunge solo “io sottoscrivo”.

E ancora: “A parte il primo mese, che non fa testo, poi ci siamo concessi dei momenti solo per noi, delle serate in libera uscita“. Poi Paolo parla del corpo delle donne in gravidanza e dichiara: “Molto onestamente, io dal giorno uno non vedevo l’ora che le crescesse la pancia e di mese in mese la vedevo sempre più bella. Poi quando sono entrato in sala parto, l’ho vista. Mi sembrava un raggio di sole“.

Insomma, la coppia è riuscita a ritagliarsi del tempo per se e ora sta vivendo una fantastica vacanza a Lampedusa felici e innamoratissimi.

Un video di coppia a Lampedusa

