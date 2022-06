Lory Del Santo aveva deciso di prendersi una pausa dalla relazione con Marco, ferita da alcuni atteggiamenti del naufrago sull’Isola ora lui chiede scusa ma la sua reazione…

La scorsa settimana Lory Del Santo aveva lasciato in diretta Marco Cucolo dopo anni di relazione. Almeno per un periodo, l’ex naufraga voleva stare da sola delusa dal comportamento del suo compagno in Honduras. Ora lui ha deciso di chiederle scusa entrando con un mazzo di rose rosse, ma qual è stata la decisione di Lory?

Marco Cucolo ammette i suoi errori e Lory Del Santo lo perdona

Come riporta Biccy, Marco Cucolo entra in studio dopo l’Isola con un mazzo di rose rosse e chiede scusa a Lory Del Santo. L’ex naufrago dichiara: “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita. A Lory voglio dire ho capito che è molto arrabbiata. Lory io so benissimo che tu sai difenderti da sola. Ho mancato di dire che in questi 9 anni tu per me sei stata fondamentale e una donna leale e sincera. Mi dispiace che questa cosa non è arrivata e che sei stata giudicata diversamente. Tu sei una persona vera e mi dispiace di non aver detto queste cose. Tu sei stata attaccata e ti chiedo scusa per non aver detto che non sei falsa. Penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere tornare con te“.

Una foto di Marco in studio

Lory Del Santo, nonostante tutto, decide di perdonarlo: “Ah sì? Ti farebbe piacere tornare insieme? Io devo dirti una cosa. Ti conosco benissimo e so che sei buono. Ti voglio molto bene. L’amore può far fare passi in avanti, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due e ti perdono. […] Lo vedo che è diventato ancora più bello. Allora diciamo la verità, prima di andare a L’Isola pensava più a mangiare che a stare con me. Adesso penso che preferirà passare il tempo con me“.

