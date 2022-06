Dopo la brusca separazione dovuta a una presunta aggressione di Zayn ai danni della madre della modella, Gigi Hadid lo celebra in occasione della Festa del papà.

Gigi Hadid non ha mancato di postare un piccolo pensiero per Zayn Malik, padre della sua Khai. Nonostante i due si siano separati per una presunta aggressione, sembra che i due ex siano rimasti in buoni rapporti. Il cantante sembra vedere spesso la figlia e lo dimostra la foto pubblicata dalla modella.

La dedica di Gigi Hadid a Zayn Malik per la festa del papà

Una foto di Gigi Hadid

La modella ha fatto una bellissima dedica al suo papà pubblicando una foto con lui e scrivendo: “Buona Festa del Papà al mio dolce papà. Ti amo”. Dopo non ha mancato di celebrare anche in papà di sua figlia Khai. La foto che la modella ha condiviso ritrae Zayn Malik con sua figlia mentre giocano insieme e poi scrive: “Ed anche al papà di Khai“.

Questo è il chiaro segnale che tra il cantante e la modella i rapporti non siano tesi ma abbastanza buoni per il bene della loro figlia. Il motivo per cui si sono separati è una presunta aggressione di Zayn ai danni della madre di Gigi Hadid che aveva minacciato di denunciarlo. Il cantante aveva comunque negato tutto: “Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà nel privato per risolvere questi problemi familiari”.

Sembra da alcuni rumor che Yolanda Hadid non lo abbia più denunciato e nonostante la rabbia verso di lui stia cercando un rapporto sereno a tutela della nipotina.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG