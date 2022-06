Le amiche di sempre e il marito: ecco con chi era Chiara Ferragni quando Amadeus ha fatto il grande annuncio su Sanremo

Era con alcune delle sue amiche più importanti Chiara Ferragni che ha raggiunto un traguardo importantissimo. Vicino a lei, immancabile Fedez che ha ripreso ogni singolo momento dell’annuncio di Amadeus e non è mancata la reazione della sorella Valentina che le scrive sui social. L’influencer ha festeggiato l’essere co-conduttrice di Sanremo 2023 insieme ai suoi affetti.

La reazione di Chiara Ferragni all’annuncio di Amadeus

Chiara Ferragni

Amadeus ha annunciato che Chiara Ferragni sarà co-conduttrice di Sanremo 2023 nella prima e nell’ultima serata. L’influencer ha guardato l’annuncio sul televisore comodamente da casa, ma non era sola; con lei le sue amiche storiche Chiara Biasi e Veronica Ferraro che hanno gridato e applaudito per festeggiare il suo traguardo.

La Ferragni accanto al suo Fedez era emozionatissima e su Instagram dichiara: “Mi tremano le mani”. La festa è continuata con le sue amiche più care e suo marito ma, anche se lontana, sua sorella Valentina ha scritto un pensiero per lei: “Fiera di te, di tutto quello che eri, di tutto quello che sei diventata e di quello che sarai nel futuro. Io sarò sempre al tuo fianco per stupirmi ancora una volta in più di quanto grandiosa tu sia”.

Ad essere emozionato è anche il suo Fedez che riprende ogni singolo momento dell’annuncio e della festicciola per la sua dolce metà. Non è mancata l’ironia del rapper che riprende l’influencer con alcuni filtri divertenti ma la verità è che “anche a me tremano le mani”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG