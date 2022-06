Xavier Musk non vuole più mantenere il cognome del padre, fondatore della Tesla e ha anche deciso di cambiare genere, stando a quanto riporta la stampa estera.

Stando a quanto riporta TMZ, il 18enne figlio di Elon Musk non vuole più essere legato al nome del padre. Xavier Musk vorrebbe cambiare identità e anche nome e cognome, diventando Vivian Jenna Wilson. La stampa americana riporta che il figlio del fondatore della Tesla, avrebbe già depositato tutta la documentazione necessaria.

Xavier Musk vuole recidere il legame con il padre

Nel documento pubblicato da TMZ e riportato da Fan Page, Xavier Musk dichiara: “Non voglio più convivere o essere legata al mio padre biologico in ogni modo e forma“. Come riporta Fan Page: “Il 18enne, quindi, non vuole avere più niente a che fare con il cognome del padre e chiede di essere identificato come una femmina, con il nome di Vivian Jenna Wilson (il cognome è quello della madre). Ma la questione del nome sembra essere solo una parte della richiesta del figlio, che nel documento sostiene “il diritto all’identità di genere”. L’audizione è in programma per venerdì 1 luglio.“

One of Elon Musk's children wants nothing to do with him, and has filed legal docs to drop his famous last name — in fact, she's changing her full name, and legally declaring her gender identity. https://t.co/E6z0E9ExAa — TMZ (@TMZ) June 21, 2022

Eco l’articolo di TMZ

La posizione di Elon Musk sulla comunità trans è sempre stata positiva ma ha anche aggiunto in passato che “tutti questi pronomi sono un incubo estetico“. In ogni caso l’imprenditore più ricco del mondo non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla decisione del figlio. Tutto sarà dunque rimandato venerdì in cui potrebbero essere divulgati altri dettagli.

