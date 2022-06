Il cantante Cesare Cremonini è tornato single: la conferma della fine dell’amore con Martina Maggiore arriva dalle ultime mosse dei due.

Sembra essersi conclusa la storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore. I due, che facevano coppia ormai da due anni e mezzo, pare non siano riusciti a superare la recente crisi confermate anche dai social dove si erano “tolti il segui”. Ora, secondo le ultime informazioni raccolte da Pipol Gossip, ci sarebbe stata la separazione definitiva.

Cesare Cremonini è tornato single

Cesare Cremonini

Come anticipato, a parlare della rottura definitiva tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è Pipol Gossip che rivela che la storia d’amore tra il cantautore bolognese e la giovane venticinquenne di Riccione sarebbe giunta al termine. Dopo diversi anni di relazione i due si sono detti quindi addio. La coppia, che aveva 17 anni di differenza d’età, sarebbe giunta alla definitiva separazione. Da qualche tempo tra i due si era rotto qualcosa e la conferma della crisi, annunciata da tempo e di cui si parlava per tutta Bologna, città nella quale i due vivevano, è arrivata con il tour di Cremonini di questi giorni e con la sua partenza in solitaria.

“Dopo due anni e mezzo è finita la storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore. I primi indizi della rottura della coppia, che Pipol conferma, partivano dai social dove entrambi avevano smesso di seguirsi a vicenda. Le nostre fonti confermano la rottura definitiva con Martina che ha portato via i vestiti dalla villa bolognese del cantante. Cesare, in tour, canta da single…”, le parole sui social di Pipol Gossip.

Al momento la separazione non è stata resa ufficiale dai diretti interessati che, ad oggi, non hanno commentato pubblicamente la vicenda.

Di seguito il post Instagram con l’indiscrezione sul cantante da parte di Pipol Gossip:

Riproduzione riservata © 2022 - DG