Un viaggio in treno senza staff si è trasformato in un’esperienza unica da ricordare per Laura Pausini e sua figlia Paola.

Poco più di un mese fa il 48esimo compleanno, poi la positività al Covid. Ora, una nuova “avventura”. Parliamo di Laura Pausini che ha vissuto un’esperienza assolutamente diversa da quelle del passato in compagnia di sua figlia Paola. Il racconto arriva da un post social e spiega meglio cosa le due protagoniste abbiano vissuto.

Laura Pausini, il racconto del viaggio in treno

Laura Pausini

“Per la prima volta da quando è nata, io e Paola abbiamo fatto un viaggio da sole, in treno, verso la Romagna, con uno zaino e una borsetta e abbiamo partecipato alla Santa Cresima di mio nipote Tommaso”. Inizia così il racconto di Laura Pausini che su Instagram ha spiegato l’avventura vissuta in compagnia di sua figlia.

“Poi abbiamo cenato sul prato su grandi tavoli di legno davanti al Mulino Scodellino, sembrava di essere in un film! Abbiamo scoperto insieme un nuovo aspetto della vita che io chiamo ‘normale’ perché anche se può sembrarvi strano, noi viaggiamo sempre con tante persone al nostro fianco per via del mio mestiere, persone che ringraziamo sempre per il loro aiuto ma che oggi, grazie alla loro assenza, ci hanno permesso di vivere una delle esperienze più fantastiche della nostra vita insieme e non importa se in futuro non sarà facile viaggiare, se ci fermeranno ogni 5 minuti per fare una foto, noi questo viaggio lo vogliamo ripetere con nuove mete, con due zaini e mano nella mano, madre e figlia…”.

Al termine del racconto, per la cantante italiana anche qualche battuta per il padre della piccola Paola: “Ps: sì papà, tu ci sei mancato molto. Ps2: Paola tu sei la mia vita, altro io non ho”.

Di seguito il post Instagram della Pausini:

Riproduzione riservata © 2022 - DG