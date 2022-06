Samuel Peron presto papà: l’annuncio arriva da Instagram con un tenero scatto del ballerino insieme alla sua compagna Tania.

Un lieto annuncio arriva sui social: protagonista Samuel Peron, noto ballerino della trasmissione ‘Ballando con le stelle’ in onda sulle reti Rai e condotta da Milly Carlucci. Il 40enne ha emozionato tutti con un post nel quale rende noto che diventerà papà.

Samuel Peron presto papà: l’annuncio

Samuel Peron

Samuel Peron diventerà presto padre per la prima volta. A renderlo noto, come anticipato, è stato lo stesso ballerino attraverso una foto condivisa sul proprio profilo Instagram. L’uomo ha scelto uno scatto in cui bacia il pancione della compagna Tania Bambaci, 31enne attrice e modella con cui ha una relazione da ben 9 anni. Lo stesso post social compare anche sul profilo della donna. Entrambi hanno scelto una frase molto semplice ma ricca di significato: “La vita ha deciso di farci un regalo il più bel regalo che potessimo desiderare”.

L’arrivo del bambino, non si sa ancora ovviamente se si tratti di un maschietto o di una femminuccia, è la conferma che il rapporto tra Peron e la sua compagna sia definitivamente tornato ad andare a gonfie vele.

Infatti, nel 2020, i due decisero di separarsi momentaneamente per capire la forza del loro sentimento: “La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”, aveva rivelato Samuel.

Il tutto ora sembra solo passato e la coppia è più felice che mai.

Di seguito il post del ballerino su Instagram:

