Non hanno badato a spese Guendalina Tavassi e il suo ex marito per la festa dei 18 anni della loro Gaia. Party fantastico e serata perfetta.

Guendalina Tavassi si è decisamente ripresa dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi e si gode l’estate. In queste ore la donna ha festeggiato il compleanno della sua primogenita, Gaia. 18 anni per la ragazza alla quale è stata dedicata una serata magica e un party davvero perfetto “senza badare a spese”.

Guendalina Tavassi e il party per la figlia 18enne

festa ragazzi torta candeline

Per la figlia di Guendalina Tavassi e l’ex compagno Remo Nicolini è stata una festa in grande spolvero. Ogni cosa perfetta, compagnia, location e tutto il resto. Se la reginetta della festa è parsa davvero bella e raggiante, lo stesso è valso per la mamma. L’ex naufraga era vestita con un abito attillato e luccicante dalla scollatura ampia e con uno spacco importante.

Gaia ha potuto festeggiare in compagnia degli amici e della famiglia, finalmente riunita per una serata senza problematiche, a Roma. Location perfetta in giardino con tanto di piscina e tantissimi palloncini e luci rosa.

Le immagini della serata sono state condivise via social dalla Tavassi che ha raccontato ai suoi fan di aver voluto tutto perfetto “senza badare a spese” anche per poter trascorrere delle ore felici con la sua primogenita con la quale, in passato, vi erano state anche delle liti.

Ricordiamo che Guendalina Tavassi è madre, oltre che di Gaia, avuta dal primo compagno, anche di Chloe e Salvatore, avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte.

Di seguito il post Instagram di Guendalina con le immagini della festa:

