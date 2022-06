Ha da poco detto addio a L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi elegge i suoi “top” e i “flop” di questa edizione senza risparmiare frecciate.

Guendalina Tavassi è tornata di recente in Italia dopo l’esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi. La donna ha raccontato sui social come è stato il ritorno alla vita di tutti i giorni ma non ha mancato di far sapere agli spettatori e ai seguaci un proprio commento sull’edizione di quest’anno del reality. Parlando a Pipol Tv, l’influencer ha eletto i suoi top e flop non risparmiando qualche stoccata agli ex compagni naufraghi.

Guendalina Tavassi: i migliori e i peggiori de L’Isola dei Famosi

Isola dei famosi

“Il mio vincitore è… Edoardo. Ovviamente mio fratello perché penso abbia regalato all’Isola quel tocco di magia, divertimento, ironia, allegria e spensieratezza che tanto mancava lì sopra e poi ha creato un sacco di dinamiche. Ne abbiamo create tante anche insieme. Lui è il mio vincitore”, ha esordito Guendalina in un videomessaggio per Pipol.

Se il suo top dell’Isola è il fratello, anche lei non è da meno: “Mentre invece, per quanto riguarda il vincitore morale di questa edizione… sono io. Mi sento la vincitrice morale dell’Isola perché sono sempre stata sincera, schietta. Ho sempre litigato con tutti per essere forse toppo vera. Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle balle, per questo io mi sento un po’ la vincitrice di questa Isola”.

Passando alle note dolenti, poi: “Il perdente è Laura Maddaloni perché diceva di essere la più forte. Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però”, ha concluso la donna anche questa volta sempre molto sincera ma soprattutto diretta nel modo di esprimersi.

Di seguito il post Instagram con la breve intervista della Tavassi per Pipol Tv:

