Daniele Bossari e Filippa Lagerback sempre più innamorati: il post social dopo 21 anni insieme con una promessa…

Nel giorno del loro anniversario di matrimonio, Daniele Bossari e Filippa Lagerback celebrano il loro amore e lo fanno anche con un post social ad altissimo tasso emotivo. La coppia, mai troppo al centro delle cronache gossip e sempre molto intima nel manifestare il percorso dei loro sentimenti, ha optato per un tenero messaggio condito da una foto significativa accompagnata da una bella didascalia.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback: l’amore continua

Dopo essersi sposati il 1° giugno 2018 a seguito della proposta fatta da Bossari alla Lagerback dopo l’edizione del GF Vip da lui vinta, ecco i due ancora felicemente innamorati e orgogliosi del loro rapporto.

Per ricordare quel giorno, ma anche e soprattutto il sentimento che li lega da 21 anni, entrambi sulle loro pagine Instagram hanno postato una foto emblematica arricchita da una frase con tanto di promessa. “Ci teniamo stretti da 21 anni, 4 con l’anello magico al dito… Tanto amore per sempre”. Nell’immagine scelta, le mani dei due sono intrecciate a confermare il grandissimo legame che gli tiene uniti da tempo.

La coppia ha anche una figlia di nome Stella nata 19 anni fa, quindi all’inizio del loro amore. Bossari e la Lagerback si erano conosciuti nel 2001 dopo un vero e proprio colpo di fulmine di cui la stessa donna aveva parlato in un’intervista in passato: “Quando ho conosciuto Daniele ho lasciato tutto per lui, abbiamo iniziato a convivere da subito. Siamo nati insieme”. Parole che ancora oggi sembrano fresche visto l’amore che accompagna i due e che sembra poter durare ancora per tanto tempo. La loro relazione è molto apprezzata anche dai telespettatori ed in generale da chi li segue sui social.

Di seguito il post Instagram emozionante della coppia:

