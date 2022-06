Ci ha abituato a quotidiane stories social su Instagram tra risvegli a letto, giochi anche in bagno e tanto altro. Parliamo di Fedez e della sua felice famiglia. Il cantante, sposato con Chiara Ferragni, gioca e scherza ogni giorno con la compagna di vita e i due pargoli, Leone e Vittoria. Proprio con quest’ultima, in queste ore, qualcosa è però andato storto…

Fedez ama tantissimo giocare con i suoi bimbi e ultimamente si è divertito con Vittoria cercando di farle dire più volte la parola “papà”. Sebbene qualche volta ci sia riuscito, nelle ultime stories e filmati pubblicati sui social ha avuto qualche problema. Tra il rapper e la più piccola di casa è nata una sorta di “battaglia” tra baci e qualche… manata di troppo da parte della bambina a suo padre.

Si tratta solo di gesti d’affetto ma che questa volta hanno prodotto un effetto indesiderato. La prova? La reazione di Fedez mostrata con tanto di parolaccia su Instagram. Durante un incontro ravvicinato tra padre e figlia, Vittoria ha stretto un po’ troppo la guancia del genitore e lo ha graffiato lasciando un brutto segno.

Il tutto è accaduto già da un giorno ma gli effetti del “piccolo” incidente sono ancora ben evidenti sul volto dell’artista. “Ma quanto è tenera?”, ha scritto Fedez. E poi: “Tenera un c***o”, con tanto di immagine del taglio sul viso.

Di seguito, invece, uno dei più recenti filmati molto simpatici e teneri tra papà e figlia pubblicati con un post su Instagram:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram