Alfonso Signorini racconta il suo ricovero in ospedale e ringrazia i medici che lo hanno assistito: le sue parole.

Il noto presentatore tv e giornalista Alfonso Signorini ha rivelato nel suo editoriale su Chi di essere stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni per dover sistemare delle questioni di salute. Lpuomo non è entrato nei dettagli di quanto gli è accaduto ma ha voluto sottolineare e ringraziare i medici per la loro professionalità.

Alfonso Signorini e il ricovero in ospedale: il racconto

Alfonso Signorini

“Di recente mi sono ricoverato al San Raffaele, eccellenza ospedaliera alle porte di Milano. Ne sono uscito più ricco. Ho conosciuto medici straordinari, che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e dedizione assoluta, che arrivano alle 9 di sera dopo una lunga giornata tra corsie e sale operatorie e che trovano ancora il tempo per venire in camera tua, nonostante la stanchezza stampata sul volto, a chiederti come stai”, le parole di Signorini su Chi riprese da Today.

“Esistono infermieri e infermiere che sanno ancora abbracciare che conoscono anche il valore di una buona parola, e anche il gusto di una sana risalta per sdrammatizzare l’attesa del responso di un esame. Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell’anestesia (è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo), è venuta una dottoressa che non conoscevo, semplicemente per dirmi grazie per farle ogni settimana compagnia con i miei editoriali”.

Il racconto del presentatore poi è continuato: “E le sue parole, così affettuose, così sentite, in quel momento per me sono state una carezza d’amore. Ho respirato a pieni polmoni, non solo per il sole che mi scaldava la pelle e l’aria che sapeva d’estate, ma perché avevo davvero toccato con mano l’amore. Sì perché l’amore esiste anche e soprattutto quello che si manifesta tra persone che non si conoscono e che ci fa sentire connessi, empatici con la vita e il cuore degli altri. Non è retorica, credetemi, è qualcosa di bello, a cui non siamo abituati. E se la sofferenza serve a qualcosa, certamente serve anche a prendere coscienza di questo”.

La speranza è che il noto conduttore, prossimo ad una nuova edizione del GF Vip con nuove opinioniste, è che le questioni di salute siano presto risolte.

