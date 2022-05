Novità in arrivo per la prossima edizione del GF Vip: Alfonso Signorini ha deciso di cambiare le opinioniste e “alzare il livello”.

Ciao Ciao Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, al GF Vip Alfonso Signorini ha deciso di cambiare per “alzare il livello”. Via le due ultime opinioniste, spazio a qualche novità. Non ci sono ancora notizie ufficiali ma qualche nome circola ormai da tempo e potrebbe diventare realtà.

GF Vip, Signorini cambia opinioniste

ALFONSO SIGNORINI

L’intenzione è chiara: cambiare e alzare la qualità del programma, almeno per quanto riguarda ciò che avviene in studio. Il GF Vip targato Alfonso Signorini è pronto ad una mini rivoluzione per quanto riguarda le opinioniste. Via Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, al loro posto due volti noti che dovrebbero garantire maggiore qualità.

Sembrano essere queste le intenzioni del conduttore tv che, secondo Dagospia, ha voglia di “alzare il livello”. Nulla da contestare alle uscenti Volpe e Bruganelli ma chi prenderà il loro posto garantirà qualcosa in più.

Non si sono ancora nomi ufficiali ma dalle ultime indiscrezioni si parla di Soleil Sorge e Antonella Elia anche se potrebbe tornare in corsa anche qualche novità. La cosa certa è che oltre alla Bruganelli che ha già annunciato l’addio alla trasmissione, anche Adriana Volpe saluterà.

Non resta che attendere l’evolversi della situazione. Signorini non deluderà i suoi amati telespettatori che da settembre dovrebbero tornare a poter godere del reality show e della casa più famosa d’Italia.

Di seguito il post Instagram del Grande Fratello Vip col quale si è conclusa l’ultima edizione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG